Plus d'infos sur le concert Claudine Lebegue à Lyon 3è arrondissement

Claudine Lebègue A l'occasion de la parution d'A ma Zone 3 Dernier tome de la trilogie Lecture électrique : séquences, extraits de jus d'A ma Zone 3, textes entièrement colorisés à la mano, impros, guitare électrique et accordéon, bruitages, frissons, décors... Et en arrière plan, une sorte de petit bal. P'tit bal stoïque : tout chose, heureux d'être là, mais étonné quand même. Il est là, assis. Assis, le p'tit bal, oui, parce que c'est mieux. Plus périlleux, plus inventif, plus libre, et plus dense en corps. Allez, fais hurler tes cordes Michel, couds moi la panse de tes boutons dorés Alex. Reprenons les beaux départs, les grands retours. Envoyons nos guiboles autour du pied de la chaise du voisin, empoignons nos appuis têtes, enjambons nos accoudoirs. Et dansons et lisons, et improvisons, quoi qu'il arrive. Voilà comment A ma Zone 3, dernier tome de la trilogie, paraîtra, tout de swing vêtu.