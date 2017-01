Plus d'infos sur le concert Batlik et Le Labo à Lyon 3è arrondissement

Batlik est devenu musicien sur le tard, à presque 30 ans, sans jamais y avoir songé avant. Les thèmes, l'écriture et l'orchestration ont muri avec l'artiste. La chanson, d'abord réaliste ou militante, soutenue par une voix et un jeu de guitare scandés et percussifs a cédé la place à une musicalité plus dense, une interprétation plus ample autour d'une écriture plus chargée de poésie. Il s'agit de faire de la musique comme on respire ; Batlik joue, chante et invente sans qu'on le lui demande. Son 11ème album, XI Lieux est l'occasion de revenir à l'orchestration guitare/voix de ses débuts avec une définition toute particulière.