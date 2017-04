Plus d'infos sur le concert Andre Rieu à Lyon 7è arrondissement

KI M'AIME ME SUIVE (L.2-1066422/3-1066421) présente ce spectacle.

André Rieu, le violoniste qui fait valser les foules à travers le monde, revient en France en 2017 pour une nouvelle tournée de 7 concerts exceptionnels. Cet éternel romantique se plongera dans les mélodies qui nous chantent l'amour et des airs incontournables comme lui seul sait les revisiter. André Rieu et le Johann Strauss Orchestra, comme à chacun de leur concert, vous mettront des étincelles dans les yeux et les oreilles car leur secret est avant tout de partager leur passion de la musique avec le public. Cette tournée 2017 sera un hymne à l'Amour avec un grand A. Réservations Personne à Mobilité Réduite (PMR) tél. : 04 73 62 79 00