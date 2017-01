Plus d'infos sur le concert Clarika et Guest à Feyzin

l'épicerie moderne - AMAF 1076184/1076185/1076193 présente

CLARIKA / FR CLARIKA sort son septie?me album. Un album qui la touche de pre?s, de tre?s pre?s et nous de?livre des chansons vivantes, urgentes, qui lui ressemblent, qui la racontent. Avec ce nouvel opus, Clarika s'e?loigne de ses habituels repe?res et multiplie les nouvelles collaborations. C'est Fred Pallem (Le Sacre du Tympan) qui a re?alise? et arrange? ce nouvel album, partageant avec Raoul de La Maison Tellier, l'essentiel des compositions. Des rencontres artistiques instinctives et e?videntes. Son jeu singulier de fragilite? et d'acidite?, sa manie?re de retourner les mythes de la chanson de fille, eh bien ce n'e?tait pas la carte d'identite? d'une ge?ne?ration, c'e?tait bien elle, Clarika.