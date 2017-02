Plus d'infos sur le concert Rover et Mesparrow à Dardilly

Rover Peut-être l'un des chocs esthétiques les plus vibrants de ces dernières années. Une présence imposante, une voix d'une pureté inouïe, un rock mâtiné de seventies et des arrangements aussi puissants que délicats. Ses morceaux, chantés en anglais, nous plongent dans un incandescent glam rock qui prend toute sa dimension sur scène ; aussi, après l'Olympia et la Salle Pleyel, nous sommes ravis de le recevoir sur celle de L'Aqueduc. En deux albums (qui lui vaudront chacun une nomination aux Victoires de la Musique), Rover a su imposer son style singulier où se mêlent des influences diverses (Bowie, T-Rex, Bach), des évidences et des oxymores : son style est tout à la fois limpide mais savant, sa voix passe du gravier au cristal, les concerts allient le grandiose à l'intime. Timothée Régnier : Chant, guitare, clavier ; Arnaud Gavini : Batterie ; Edouard Polycarpe Basse, guitare, choeur ; Sebastien Collinet : Claviers, guitare, choeur ; Pierre Yves Sourice : Régie générale ; Nicolas Fau : Son Face ; Flavien Cerisier : Son retour ; Damien Dufaitre : Lumières « Comme une impression d'être transporté et une envie que le temps suspende son vol » VSD Mesparrow, « moi le moineau ». Une frêle attitude qui peut évoquer le piaf de nos villes. Mais, quand la voix s'élance, l'oiseau devient fauve. Ce timbre puissant et rauque on l'a découvert il y a quelques années, à la faveur d'un premier album et d'une tournée qui a conduit la chanteuse aux rendez-vous musicaux les plus prisés (printemps de Bourges, Francofolies de La Rochelle, Chorus des Hauts de Seine). La revoici cette saison avec un nouvel opus, chanté en français, et qu'elle saura décliner sur scène à sa manière : authentique, hypnotique, dans des audaces gracieuses et des envolées fiévreuses. Fabien De Macedo : basse, clavier basse, pad, percussions, choeurs ; Lionel Laquerrière : guitare, synthétiseurs, choeurs ; Mesparrow : Chant lead, pédale de boucles, piano « Avec Mesparrow, on s'élève vers des merveilles inespérées » Les Inrocks