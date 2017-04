Plus d'infos sur le concert Don Giovanni à Dardilly

A Séville, en Espagne. Séducteur blasphémateur, Don Giovanni avance masqué pour séduire Donna Anna. Anna le repousse et reçoit la protection du Commandeur, son père. Au cours d'un duel, Don Giovanni blesse à mort le vieil homme, avant de s'en aller, sans le moindre remords, vers d'autres proies... Personnage de souffre et de sang, si Don Juan s'est révélé sous la plume de Tirso de Molina, s'est ciselé chez Molière, c'est bien avec l'oeuvre de Mozart qu'il est devenu définitivement une figure mythique. Le talent du compositeur atteint ici sa quintessence, faisant se côtoyer dans un même élan le haut et le bas de la nature humaine, le sublime et le grotesque. Les jeunes chanteurs du Pôle Lyrique d'excellence partagent ici la scène avec des artistes lyriques confirmés et renommés pour vous proposer une lecture inédite de cet opéra mythique. « L'Opéra des Opéras » Richard Wagner