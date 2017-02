Plus d'infos sur le concert Alex Beaupain et Pomme à Dardilly

Alex Beaupain Pendant quelques temps Alex Beaupain fut un secret. Un chanteur précieux que l'on écoutait entre initiés, privilégiés d'avoir découvert cette poésie toute à la fois brute et délicate. Et puis il y eu les films de Christophe Honoré (César de la meilleur musique pour les Chansons d'Amour), un album palpitant dans l'air pluvieux du temps (Pourquoi battait mon coeur), puis des collaborations prestigieuses (Julien Clerc, La Grande Sophie). Alex Beaupain est devenu populaire en réalisant l'exploit de ne pas perdre ses premiers auditeurs en route et ne cédant pas un gramme de talent au vent du succès. Tour à tour hédoniste, mélancolique, acide son dernier opus « Loin » est un objet classieux de bout en bout. Et lorsque Beaupain et sa bande le déclinent sur scène c'est avec juste ce qu'il faut d'énergie, d'humour et de délicatesse. On se laisse aller, glisser dans ce bel univers et on sort du concert touché -au coeur - et heureux. « L'un des auteurs les plus marquants de la scène actuelle. Sans doute le meilleur. » Pomme Pomme ! Un surnom des années collèges récentes que cette jeune chanteuse a gardé comme nom d'artiste. D'après la légende, quand Eve, la première femme, croqua le dit fruit, ce fut le début des ennuis ! La légende de Pomme reste à écrire, mais il est déjà évident que ses chansons acidulées les dissolvent, les ennuis. Lyonnaise, Pomme est déjà venue, à peine sortie de l'adolescence fredonner ses chansons à L'Aqueduc. La voici de retour quelques années plus tard avec un répertoire bien à elle, écrit de sa main mais où se glissent aussi des morceaux de Vianney ou de Siméo. Après des premières parties prestigieuses, une sélection au Chantier des Francofolies et des échos unanimes quant à la qualité de son travail, se profile pour bientôt un album... Une Pomme aux Nuits Givrées, mais si c'est de saison... le fruit n'est pas défendu, c'est passer à côté qui serait un péché. « Un timbre particulier et une puissance naturelle, qui offrent à ses mélodies une ampleur évoquant le lyrisme de Kate Bush, ou la gravité de Carole King. » Le Progrès Pomme : guitare, chant