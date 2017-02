Plus d'infos sur le concert Thomas Dutronc à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

Artiste de scène reconnu et généreux, tour-à-tour guitariste émérite, poétique et drôle, Thomas Dutronc nous épate à nouveau avec ce troisième album « Éternels jusqu'à demain », sorti en mai et réalisé par le producteur star Jon Kelly (Paul McCartney, Kate Bush, Tori Amos...). Ce cap mis sur l'Angleterre lui permet de s'entourer de musiciens virtuoses ayant collaboré avec Adèle, Jamiroquai ou encore Duffy. L'artiste marie désormais des chansons aux sonorités plus pop à la virtuosité du swing manouche et il nous promet de passer un moment festif et onirique. Son envie initiale d'évoluer musicalement tout en restant lui-même est un pari franchement réussi. Et que dire de ce duo si aérien avec sa légende de père sur « Je n'suis personne » ? Eternel jusqu'à demain, Thomas Dutronc ? En tout cas, aujourd'hui lui appartient.