Plus d'infos sur le concert Salvatore Adamo à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

Jacques Brel décrivait affectueusement Salvatore Adamo comme « un tendre jardinier de l'amour ». En écoutant en 2016 son nouvel album « L'Amour n'a jamais tort », on constate que cet artiste à la longévité admirable n'a rien perdu de sa verve poétique. Ce 25e disque, en une cinquantaine d'années de carrière, est original à plus d'un titre. On y redécouvre des talents de mélodiste portés ici à leur summum, ainsi que de riches harmonies embellies par des arrangements à la fois classiques et novateurs. « J'ai essayé de rester moi-même avec un habit d'aujourd'hui », confie à ce sujet le chanteur né il y a 72 ans en Sicile. Déjà considéré comme l'une de ses plus belles oeuvres, « L'Amour n'a jamais tort » est un parfait équilibre entre amour et humour. Un grand moment en perspective sur la scène du Radiant-Bellevue.