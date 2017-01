Plus d'infos sur le concert Quatuor Debussy à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

Quatuor Debussy – Ombre et lumière Un voyage vers l'Est, c'est une aventure à la rencontre d'une multitude de peuples, de « minorités » à la culture souvent transfrontalière que n'ont pas épargné les heurts de l'histoire du XXe siècle. Il y a un peu plus de 70 ans, le tristement célèbre camp de Terezin était libéré. Avec le spectacle « Ombre et lumière », le Quatuor Debussy délivre un message d'espérance aux côtés de la maîtrise du CRR de Lyon. Au travers notamment du répertoire du compositeur tchèque Frantisek Domazlicky, rare survivant de ce camp, ou encore de l'oeuvre de Pascal Amoyel, « Kaddish de Terezin ». En deuxième partie, avec le clarinettiste Bruno Sansalone, le public va s'imprégner de la tradition musicale des juifs d'Europe de l'est, le klezmer. Le tout subtilement enrichi des sonorités de notre temps. Attention: pour le tarif Jeune, un justificatif sera demandé à l'entrée le soir du spectacle.