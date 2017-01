Plus d'infos sur le concert Quatuor Debussy à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

Quatuor Debussy – Gypsic Connaissez-vous le cymbalum ? Pas vraiment, n'est-ce pas ? Le spectacle « Gypsic » va vous faire découvrir les sonorités magiques de cet instrument, véritable roi des Balkans. Son interprète Iurie Morar sera en bonne compagnie sur la scène du Radiant-Bellevue, entre les musiciens lyonnais du Quatuor Debussy, le contrebassiste Michael Chanu et Sarah Nemtanu. Considérée comme l'une des plus grandes violonistes françaises, celle-ci fera resplendir ses origines roumaines comme elle l'avait fait sur son premier album, également intitulé « Gypsic ». Les sept musiciens feront voyager le public avec de nombreuses compositions tsiganes emblématiques. Dvorák et ses danses slaves ou Brahms et Bartók se mélangeront dans une soirée profondément festive, qui finira en Espagne sur le rythme endiablé des airs bohémiens de Sarasate. Attention: pour le tarif Jeune, un justificatif sera demandé à l'entrée le soir du spectacle.