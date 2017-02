Plus d'infos sur le concert Olivia Ruiz à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente en accord avec Astérios Spectacles ce concert.

La Femme Chocolat a bien grandi. Onze ans après son album phare vendu à plus d'un million d'exemplaires, Olivia Ruiz va s'offrir un grand retour dans le paysage musical français en fin d'année. Fort convaincant et profond, son quatrième opus « Le Calme et la tempête », sorti en 2012, avait déjà été accompagné d'un exaltant concert au Radiant-Bellevue. Récompensée par quatre Victoires de la musique, deux en 2007 et deux en 2010, la talentueuse artiste ne cesse de multiplier les nouvelles expériences. En octobre 2013, elle a ainsi incarné Candelas, sous la direction de Jean-Claude Gallotta et Jacques Osinski, dans « L'Amour sorcier », un ballet pantomime de Manuel de Falla. Plus récemment, la pétillante Olivia Ruiz s'est offert le titre « Fait divers » de Téléphone, dans un album hommage consacré au groupe de rock français. Une nouvelle preuve de son univers extrêmement varié.