Plus d'infos sur le concert Lynda Lemay à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente en accord avec Azimuth et Calimero ce concert.

C'est avec l'émotion au bout de chaque note et le frisson au bout de chaque souffle que Lynda Lemay est de retour sur scène. En duo acoustique avec le pianiste Louis Bernier, la délicate et généreuse artiste canadienne aux 26 ans de carrière va nous émouvoir avec sa tournée « Décibels et des silences ». Un nouveau spectacle presque improvisé où l'intimité atteint son apogée, au rythme des milliers de mots enchanteurs distribués à son fidèle public. De confessions déchirantes en portraits touchants, de travers romanesques en tranches de vie, Lynda Lemay prouve que son écriture ciselée, sa voix superbe et son humour n'ont rien perdu de leur superbe. « Décibels et des silences », c'est l'équilibre subtil entre l'intensité notoire et la douceur renouvelée d'une artiste accomplie. Une artiste qui nous touche toujours en plein coeur.