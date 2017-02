Plus d'infos sur le concert Deluxe à Caluire et Cuire

S'inspirant librement des grands maitres du hip hop, du jazz et de la funk, DELUXE crée sa propre recette musicale, unique en son genre et dans laquelle une seule constante demeure : le groove ! Armés de contrebasse, de piano vintage, de MPC, de guitare et de saxophone, le groupe s'est agrandit en 2011 avec l'arrivée de Liliboy, une chanteuse à la voix suave et détonante. Désormais, c'est sur les planches que le groupe se produit où il offre au public un mélange explosif à l'énergie dévastatrice et contagieuse, totalement jubilatoire pour le corps et les oreilles ! Grâce à leur persévérance et leurs mélopées décapantes, le groupe a su charmer le grand maitre chinois du label Chinese Man Records qui décide de les envoyer sillonner les routes pour répandre l'Esprit Zen auprès d'un public toujours plus nombreux !Prix sur place : 35€Informations PMR : 04 72 10 22 19