Plus d'infos sur le concert Christophe à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente en accord avec Live Art Factory By Caramba ce concert.

C'est avec un opus d'une fulgurante modernité que Christophe revient cette année sur le devant de la scène. Dans « Les vestiges du Chaos », publié en avril, sa voix cristalline est remise au premier plan, pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans de toujours. Entre blues, électro-rock et poétiques nappes de synthés, l'artiste s'offre également ici un hommage à Lou Reed et des duos avec Alan Vega et la comédienne Anna Mouglalis. Secondé sur l'écriture de quelques-uns de ses titres par Jean-Michel Jarre, Boris Bergman ou encore par la jeune plume Laurie Darmon, Christophe renforce encore un peu plus son statut de dandy de légende avec ce 13e album. Aussi énigmatique que fascinant, huit ans après sa dernière trace discographique, il livrera à n'en pas douter un concert mémorable au Radiant-Bellevue