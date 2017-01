Plus d'infos sur le concert Cali à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente en accord avec Astérios Spectacles ce concert.

Depuis 13 ans et la sortie de l'incroyable « Amour parfait », Cali a habitué son public à des prestations scéniques fiévreuses. Notamment spécialiste des spectaculaires slams dans la fosse, l'artiste perpignanais va cette fois prendre le temps de se poser sur scène. L'auteur de « C'est quand le bonheur » a en effet voulu s'offrir une tournée solo. Ce beau cadeau à ses fans fidèles va nous permettre de découvrir ses nombreux tubes comme ses pépites les plus confidentielles dans des versions transfigurées. Un an après la sortie du très réussi « L'Âge d'or », Cali prépare aussi de nouvelles chansons qu'il présentera au Radiant-Bellevue. « Raconter, se raconter, seul, voilà l'histoire. En fait, tout se résume au désir de vivre à jamais », annonce le charismatique chanteur.