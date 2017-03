Plus d'infos sur le concert Un Poisson Dans Le Desert à Bron

ESPACE ALBERT CAMUS (L.135493/135494/136237) présente ce spectacle

Grâce a une forte complicité et un goût de l'aventure partage, le world kora trio nous emmène dans un voyage musical sans frontière, dans une "musique du monde" qui prend forme par une vraie rencontre de cultures. Avec le chant du violoncelle à l'archet qui se métamorphose en pulsations rythmées des doigts, et les envolées célestes de la kora mélanges au groove du djembe et autres percussions, ce groupe nous offre une musique dansante et aux couleurs musicales très variées qui va droit au coeur.Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 14 63 40