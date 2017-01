Plus d'infos sur le concert Alex Beaupain à Bron

ESPACE ALBERT CAMUS (L.135493/135494/136237) présente ce spectacle

Auteur-compositeur-interprète, Alex Beaupain revient avec un opus enregistré avec ses amis et collaborateurs fidèles comme Julien Clerc, Vincent Delerm ou La Grande Sophie. Le chanteur s'amuse de ses chansons où «il pleut tout le temps». «Je préférais l'orage et dès qu'il faisait beau, c'était comme une ombre au tableau», chante-t-il dans «Van Gogh», tout en autodérision. Alex Beaupain apprend à se faire aimer avec sa séduction maladroite et ses sourires en coin.Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 14 63 40