Pierre Dutot

Chef d'orchestre, Soliste-Concertiste International - Professeur de trompette honoraire au CNSM de Lyon et au CRR de Bordeaux. Professeur au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (CNSMD) durant 22 ans, il est l'un des professeurs les plus recherchés de l'école française des Cuivres tant ses élèves trustent les succès en concours nationaux et internationaux.

Didier Martin

Trompettiste - Médaille d'or de cornet à pistons au CNR de Lyon classe de Guy Touvron. Médaille d'or de trompette à l'unanimité au CNR Lyon classe de Guy Touvron. Perfectionnement à la Southern Methodist University de Dallas auprès de Richard Giangiulio. Trompettiste solo à l'Opéra de Saint-Etienne.

Jean-Pierre Prajoux

Chef d'orchestre - Chef permanent de l'orchestre symphonique de Lyon et des orchestres d'harmonie de Brignais et Charnay, il est souvent chef invité notamment pour les tournées de l'ensemble vocal varois Appasionato.

Brillante et séduisante, charmeuse et héroïque, virtuose et mélodique, la trompette est l'instrument polyvalent par excellence. Du baroque au symphonique, du jazz au rock, aucun langage ne lui est étranger. Venez la découvrir sous tous ses atours lors d'un concert qui lui est dédié, avec les trompettistes Pierre Dutot et Didier Martin accompagnés par l'Orchestre d'harmonie de Brignais dirigés par Jean-Pierre Prajoux.

Le programme de cette soirée sera composé de réinterprétions de standards empruntés aux répertoires classiques, variétés et jazz.

Le vendredi 10 février 2017 de 20 h 30 à 21 h 45

