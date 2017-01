Plus d'infos sur le spectacle Clinc ! - Cie Pep Bou à Venissieux

Théâtre burlesque de bulles

Dès 4 ans

Durée : 1h05

Une bulle, dix bulles, cent bulles... Une coupe de champagne ? Un bain moussant ? "Clinc !" est un spectacle magique, léger, aérien. Fin comme une bulle de savon, pétillant comme une boisson rafraîchissante. "Clinc !" c'est le joli petit bruit cristallin de la bulle qui éclate, le son d'une déchirure légère dans le coeur de celui qui accède au bonheur.

Une jonglerie brillante faite d'eau et de savon où deux drôles de personnages manipulent et maîtrisent joliment des millions de petites et grosses bulles éclatant au gré de leur fantaisie clownesque. Un jeu féérique aux couleurs irisées : une bulle de bonheur !

Infos réservation :

Plein tarif : 19 € Tarif réduit* : 12 € -15 ans : 8 € *lycéen(ne)s, apprenti(e)s, étudiant(e)s, parents de famille nombreuse, retraité(e)s, bénéficiaires du RSA, demandeurs/euses d'emploi, personnes en situation de handicap, intermittent(e)s du spectacle, détenteurs/trices du Pass Bizarre !