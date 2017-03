Plus d'infos sur le spectacle Yoann Bourgeois - Minuit à Lyon 8è arrondissement

Maison de la Danse (L.1054424 1054425/1054423) présente : ce spectacle.

Le circassien à la fois jongleur, acrobate et danseur, revient pour un projet qui va réellement mettre la Maison sens dessus dessous. Composé de pièces courtes qui se déploieront à la fois dans la grande salle et dans d'autres espaces du théâtre... une occasion de voir la Maison comme vous ne l'avez jamais vue et de traverser l'univers poétique et profondément humain de celui qui s'affirme comme l'un des meilleurs artistes de sa génération.Réservations pour les PMR : 04 72 78 18 00.