Plus d'infos sur le spectacle Rétrospective Tom Cruise à Lyon 8è arrondissement

Parcours à travers une filmographie savamment élaborée, où se côtoient les plus grands cinéastes de leur temps - Kubrick, Spielberg, P. T. Anderson, Coppola, Oliver Stone, les frères Tony et Ridley Scott, Brian De Palma, John Woo, Brad Bird... L'occasion d'ouvrir les portes de l'Institut Lumière et des cinémathèques au cinéma contemporain le plus spectaculaire et le plus populaire, et d'interroger la place de la star dans l'histoire du cinéma.