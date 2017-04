Plus d'infos sur le spectacle Cirque Pinder Jean Richard à Lyon 2è arrondissement

GRATUIT POUR LES MOINS DE 2 ANS

CIRQUE PINDER - SPECTACLE 2017Le Spectacle est présenté par Monsieur Loyal. Les animaux exotiques présentés par SANDRO MONTEZ - De la République TCHEQUE, le jongleur le plus rapide du Monde : Zdenek POLACH, Eri et Carlos au Mât Chinois - Equilibre Force et Grâce au Trapèze Washington - Unique au Monde : Frédéric EDELSTEIN et ses 12 Lions Blancs - A la Barre Russe : los MAMBO 5 de la Troupe HABANA. Les Chiens comédiens de Sandro - Les Clowns traditionnels Espagnols les RAMPINS - Tout au long de ce spectacle : l'Auguste de Soirée -