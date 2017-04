Plus d'infos sur le spectacle Cirque Du Soleil à Lyon 7è arrondissement

Live Nation (L.2-1058290/3-1058291) présente : Cirque du Soleil - Varekai.

Le Cirque du Soleil est de retour en France : Varekai ! Dans une forêt, au sommet d'un volcan, existe un monde extraordinaire où tout est possible. Ce monde s'appelle Varekai. L'histoire de Varekai débute par l'arrivée d'un jeune homme solitaire parachuté au coeur d'une forêt mystérieuse et magique. Dans ce lieu fabuleux habité par des créatures fantastiques, il se lance dans une aventure aussi absurde qu'extraordinaire. En ce jour hors du temps, et dans ce lieu de pure virtualité, s'amorce alors un hymne aux retrouvailles avec la vie et avec les merveilles que recèlent les mystères de l'univers et de l'esprit. Varekai (phonétiquement va-ré-kaille) signifie « peu importe le lieu» dans la langue des romanichels, éternels nomades. Écrit et mis en scène par Dominic Champagne, ce spectacle rend hommage aux arts du cirque et à l'esprit nomade de ces artistes animés par la volonté de se dépasser et le désir de surmonter l'insurmontable. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 01 48 03 91 95.