Le spectacle Circus Incognitus a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Lyon 2017.

Celestins, Theatre de Lyon présente ces spectacles.

Du 17 au 31 décembre 2016 | Grande SalleAcclamé aux Célestins il y a 4 ans, Jamie Adkins a continué depuis à jouer son « one-man-circus » sur les scènes du monde entier avec toujours autant de succès. Circus Incognitus, c'est l'histoire d'un être lunaire et terriblement attachant, un clown atypique qui a quelque chose à dire, mais qui ne parvient pas à trouver les mots. Gaffeur à la Chaplin et acrobate facétieux, Jamie Adkins excelle dans toutes les disciplines avec une insolence désarmante. Sans une parole, il dompte l'imaginaire, jongle avec nos émotions et triomphe des situations les plus périlleuses. Circus Incognitus est un spectacle précieux, de ces bijoux de drôlerie, de charme et de tendresse qui nous libèrent d'un rire profond et éveillent en nous une âme d'enfant.Personnes à mobilité réduite : renseignements au 04.72.77.40.00