Plus d'infos sur le spectacle Pss Pss à Francheville

Compagnia Baccalà Spectacle pour tous dès 10 ans Poétique, surréel, ironique, acrobatique et drôle. Pss Pss est un spectacle qui met en scène deux clowns contemporains avec le langage universel du corps et du regard. Personnages sans parole, si juste dans leurs silences, ils nous emmènent dans une performance sans temps, hors du temps, avec toute la gravité, l'insouciance et la cruauté de l'être à deux. La compagnie a parcouru le monde avec cette histoire fascinante où tout leur est permis. de et avec Camilla Pessi et Simone Fassari mise en scène : Louis Spagna durée : 1h05 «Un bijoux de tendresse et de poésie universelle» DNA «Il leur suffit de trois fois rien, comme à ceux qui ont du talent...» Sud Ouest Prix du cirque du soleil au festival du Cirque de demain, Prix du public festivals des arts burlesques St Etienne et à Genève... Billets non échangeables, non remboursables