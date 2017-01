Plus d'infos sur le spectacle Pss Pss à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

Après avoir quitté les cirques et les cabarets internationaux pour revenir au théâtre, Camilla Pessi et Simone Fassari ont créé « Pss Pss ». Lauréat de quinze prix internationaux, ce spectacle tout public (à partir de 9 ans) se révèle à la fois unique, drôle, virtuose et charmant. Mettant en scène deux clowns contemporains avec le langage universel du corps et du regard, les artistes italiens nous emmènent dans une performance hors du temps, avec autant de gravité que d'insouciance. Il suffit de trois fois rien aux Baccalà pour emporter le public avec lyrisme et grâce. Ce show a la saveur antique et douce des contes de fées, tout en mêlant acrobaties, jongleries et mimes. Déjà joué plus de 600 fois dans plus de 50 pays de tous les continents, « Pss Pss » garantit une heure de bonheur dont il ne faut surtout pas se priver.Attention: pour le tarif Jeune, un justificatif sera demandé à l'entrée le soir du spectacle.