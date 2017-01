Plus d'infos sur le spectacle Beyond à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

« Beyond » est un véritable ovni dans le monde toujours plus passionnant du nouveau cirque. Lancé en 2013 par le metteur en scène Yaron Lifschitz, avec sept artistes sur scène, ce spectacle a déjà conquis toute la planète, à commencer par les Nuits de Fourvière en 2014. S'il y a une frontière entre l'humain et l'animal, entre la folie et la raison, entre la logique et les rêves, Circa nous invite à dépasser cette frontière et à aller au-delà (« Beyond »). A la fois chaleureux, surréaliste et étonnamment émouvant, cette création propose du cirque acrobatique (trapèze et mât chinois notamment) dans un étrange univers aussi bien composé de costumes d'animaux géants que de Rubik's cubes. Le tout accompagné d'envoûtantes ballades et de musique électronique. Finalement, sommes-nous dans un cabaret, un zoo, un asile ou bien simplement sur une scène de théâtre ?Attention: pour le tarif Jeune, un justificatif sera demandé à l'entrée le soir du spectacle.